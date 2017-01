La disco mobile - The Boss Radio.net, Sherbrooke

Partenaire de vos événements, la disco mobile The Boss Radio.net situé à Sherbrooke est plus qu’une disco mobile qui vous offre musique et animation. Nous vous offrons aussi une vaste gamme de produit et service pour répondre à vos attentes. Rien de telle qu'une bonne disco mobile pour plaire à toutes vos invites. Cela permet un choix varié de styles musicaux bien enchaîné par un dj d'expérience, accompagnée par une animation soignée et professionnelle.